Masrawy logo white

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:25 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11336 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.19%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة 0.67% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11359 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا