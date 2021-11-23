ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11336 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.19%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة 0.67% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11359 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.