ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11336 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.19%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة 0.67% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11359 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
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