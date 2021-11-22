سنبل يتوقع ارتفاع حجم صناعة الأدوية في أفريقيا إلى 70 مليار دولار في 2030

كتبت- منال المصري:

قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، إن صناعة الأدوية في أفريقيا هي السوق الوحيد الذي لا يزال يمكنه تحقيق نمو مرتفع، فقيمة صناعة الأدوية في أفريقيا قفزت إلى 28.56 مليار دولار في عام 2017 من 5.5 مليار دولار فقط قبل عقد من الزمن.

وأضاف سنبل، في كلمته خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021، أن هذا النمو سيستمر بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة هذه الصناعة بين 56 و70 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث ضعف القدرة المحلية على تصنيع الأدوية تتسبب في الاعتماد إلى حد كبير على الأدوية المستوردة.

وأوضح سنبل أن أفريقيا تمثل 3% فقط من إنتاج الأدوية العالمي، بينما يتم استيراد 94% من الأدوية المستهلكة في أفريقيا ولكن دولا مثل جنوب أفريقيا والمغرب تمكنت من إنتاج 70% إلى 80% من أدويتها، وبعض دول وسط أفريقيا تستورد ما يقرب من 100% من حاجتها بما يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق الصحي بشكل كبير ويترك الناس عرضة لانقطاع إمدادات الأدوية.

وذكر أن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) يعمل على تعزيز وزيادة تدفقات للتجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية والعربية الأعضاء، فضلاً عن توفير ودعم تمويل التجارة وتسهيلات تأمين ائتمان الصادرات.

وأشار سنبل إلى أن برنامج جسور يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام عبر البلدان العربية والأفريقية، وتعزيز وتسهيل جهود ترويج الاستثمار التجاري، والتي تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما في الصناعات التي تعتمد على قوة عاملة أكثر مهارة، وتلك التي يمكن أن تعزز زيادة الاستثمار ونشر المعرفة.

وقال إن فيروس كورونا أثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، وأدى إلى تراجع تدفقات التجارة والاستثمار العالمية، بما يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة والاتجاه للتنمية والاستثمار في أفريقيا.

وأضاف أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في 1 يناير 2021، بعد تصديق أكثر من 30 دولة عليها سيكون حافزًا لتسريع التجارة والاستثمار في أفريقيا.

وأشار سنبل إلى أن تقديرات البنك الدولي (2020)، في ظل زيادة إجمالي الصادرات بنسبة 29% تقريبًا ستكتسب الصادرات الصناعية أكبر قدر، مع زيادة التجارة التصنيعية داخل أفريقيا بنسبة 110%.

كما تشير التقديرات إلى أنه مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيزداد حجم التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 81% بحلول عام 2035 وسيزداد حجم إجمالي الصادرات الأفريقية بنسبة 29%، بحسب سنبل.

وكان المعرض الأفريقي للتجارة البينية "IATF2021"، الذي اختتم أعماله أمس، عقد في مركز مؤتمرات ديربان الدولي بمقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، بحضور ما يقرب من 12 ألف عارض لسلعهم وخدماتهم، في حين توفر التبادلات بين الشركات، وبين الشركات والحكومات فرصًا لمزيد من الصفقات والتوفيق بين الأعمال والتواصل.