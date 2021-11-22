هولي ديسك للتكنولوجيا المالية تغلق جولة استثمارية بقيمة 325 ألف دولار

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة هولي ديسك "Hollydesk" الناشئة، للتكنولوجيا المالية المصرية، نجاحها في إغلاق جولة استثمارية "pre seed" بقيمة 325 ألف دولار، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن الجولة الاستثمارية قادها المستثمر الملائكي فيصل عبد السلام ومستثمرون آخرون، لتصبح الشركة أول شركة تكنولوجيا مالية بمجال إدارة ومتابعة مصاريف الشركات والحسابات في مصر تحصل على تمويل.

وتأسست هولي ديسك Hollydesk في شهر يونيو من عام 2021، وتقدم حلولا تقنية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المتابعة والتحكم في المصاريف اليومية للشركة لحظة بلحظة.

ووفقا للبيان، يمكن للموظفين بهذه الشركات طلب جميع المصروفات النثرية والعهدة من خلال تطبيق هولي ديسك Hollydesk للهواتف الذكية الذي يربط كافة أعضاء المنظومة داخل الشركة "مخازن - إدارة مالية - موارد بشرية - مديرين".

وذكرت الشركة أن التطبيق يتيح سرعة التواصل بين أفراد المنظومة بشكل لحظي، وتتم الموافقة من فريق الحسابات في دقائق معدودة على عمليات التسوية من خلال نقرات بسيطة عبر التطبيق.

وأضافت أنه يمكن للموظفين الحصول على أموالهم من خلال جميع البنوك والمحافظ الإلكترونية وماكينات الـ pos لشركات المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأيضا بسهولة يمكن للموظفين تسجيل الموردين وإرفاق الفواتير والحصول على الموافقات والدفع للمورد من داخل التطبيق.

وقال محمود موسى، المدير التنفيذي لشركة هولي ديسك، إن الشركة ستوظف التمويل الجديد في تطوير التقنيات الخاصة بها، وتعيين كفاءات جديدة داخل الفريق وإطلاق خدمات أخرى ستعلن عنها قريبا مع كبرى البنوك المصرية والذي يتماشى مع خطط الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي ولاسيما للعاملين داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع بخدماتها وحلولها في أسواق جديدة بالمنطقة.

ويرى موسى فرصة كبيرة في مجال رقمنة الجزء الخاص بمتابعة مصاريف الشركات.

وقال فيصل عبد السلام، المستثمر الرئيسي بالجولة التمويلية الأخيرة التي جمعتها شركة هولي ديسك، إن الشركة تقدم حلولا رقمية تسد فجوة تعاني منها العديد من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتساعد حلول هولي ديسك الشركات على تحسين إدارة مواردها بكفاءة وتقصير دورة الكاش، وفقا للبيان.

وتمكنت الشركة من التوسع بحلولها وخدماتها خلال الفترة الماضية لتضم قائمة عملائها أكثر من 3000 عميل من شركات بقطاعات مختلفة مثل البناء والتشييد والتوصيل وكذلك الشركات الناشئة وبعض المنظمات غير الحكومية، بحسب البيان.