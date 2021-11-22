وزير الاتصالات: إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

24 % زيادة في صادرات مصر غير البترولية في أول 10 أشهر من العام

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تنفذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية في ضوء استراتيجية مصر الرقمية التي من خلالها تبني أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل؛ مشيرا إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية.

وأضاف أن هذا يقترن ذلك بالمشاريع التي تهدف إلى إتاحة الإنترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك فى كلمته خلال مشاركته فى جلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تناولت الجلسة عدد من الموضوعات منها الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة إلى استخدام الابتكارات التكنولوجية فى مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.

وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقرى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة بما يخدم نحو 58% من المواطنين؛ وعلى النحو الذى يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين وبالتالى فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.

كما تناول طلعت أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات فى دعم جهود التنمية فى كافة المجالات؛ لافتا إلى أهمية تكاتف كافة أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.

الجدير بالذكر أنه تنعقد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.

وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي؛ تعقد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عدد من الاجتماعات مع شركات "انتل" و"ويبرو" و"دى اكس سي"؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.