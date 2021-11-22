في شهر التخفيضات.. تحسن نسبي في مبيعات الملابس وتراجع بالأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

تحسنت مبيعات محلات الملابس بشكل نسبي خلال الشهر الحالي بسبب عروض البلاك فراي داي، على عكس ما حدث بقطاع الأحذية والشنط تراجع مبيعات المحلات على الرغم من وجود تخفيضات، بحسب ما قاله تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن هناك تحسن نسبي في مبيعات محلات الملابس التي قدمت تخفيضات على الملابس خلال الشهر الحالي، على الرغم من ارتفاع أسعار الملابس هذا العام.

وارتفعت أسعار الملابس الشتوي بنسبة 20% هذا العام بالأسواق، نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميًا، وفقا لقول الداعور في وقت سابق.

وأرجع الداعور، ارتفاع الأسعار هذا العام إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بالإضافة إلى تراجع المعروض من الخامات بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح الداعور، أن كل محل ملابس يضع عروضًا مختلفة عن الثاني حسب البضاعة التي لديه، مشيرا إلى أن هناك عروض بالقطعة وأخرى بنصف الثمن وعروض شراء عدد من القطع والأخرى هدية.

وذكر الداعور، أن هذا التحسن لم تشهده محلات الملابس منذ بداية جائحة كورونا.

وبالنسبة لمبيعات محلات الأحذية لم يحدثها بها تحرك بالمبيعات على الرغم من وجود عروض منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف هاشم، أن تخفيضات البلاك فرايدي على الموديلات القديمة تصل إلى 50%، بينما الموديلات الحديثة تتراوح بين 20 و25% حسب القطعة.

وذكر هاشم، أن حجم مبيعات التجار منذ بداية العام لم تتجاوز 30% من البضائع الموجودة لديهم بالمحلات.

ويأمل تجار الأحذية أن تتحسن حركة البيع والشراء مع المواسم المقبلة.