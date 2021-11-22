وزيرة الصناعة تفتتح ملتقى "هاتس مصر 2021" لصناعة الأجهزة المنزلية

24 % زيادة في صادرات مصر غير البترولية في أول 10 أشهر من العام

افتتحت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الدورة الثالثة للملتقى الدولي "هاتس مصر 2021"، المتخصص في صناعات الأجھزة المنزلية، وأدوات المطبخ،والمائدة، والفندقة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، نظم الملتقى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

ورافق الوزيرة في الافتتاح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية،.

وأكدت جامع على أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات صناعية كبيرة في هذا القطاع تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي.

وقالت الوزيرة، إن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة حيث يستقبل أكبر بعثة مشترين تضم 70 مستورد أجنبي من 26 سوقاً من الأسواق الواعدة للقطاع من مختلف الدول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشرق أوروبا ، كما يتضمن عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية وتنظيم زيارات لمصانعها للاطلاع على قدراتها التصنيعية والإنتاجية لتعزيز التعاون المشترك.

وأوضحت جامع أن الملتقى يستهدف مساعدة الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها فى أسواق مختلفة وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية من حيث السعر والجودة.

وأشارت الوزيرة إلى صادرات السلع الهندسية حققت زيادة بنسبة 42% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 2.2 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

ولفت إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة والإمارات وسلوفاكيا والسعودية وفرنسا.

وأضافت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن استقبال بعثات المستوردين يعد أحد أهم الوسائل الترويجية للصادرات المصرية في الخارج، وذلك في ظل طلب عالمي مرتفع على السلع الهندسية المصرية خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن النسخة الثالثة من المعرض تأتي في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيراً الى ان المعرض يستهدف التعريف بالمنتجات المصرية وإبرام عقود التصدير مع المستوردين.

وأوضح الصياد أن بعثة المستوردين المشاركة بالملتقى تخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أن البعثة تضم مشترين من الأسواق الواعدة، مشيرة إلي استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثات الأجنبية من المستوردين للترويج للصناعات الهندسية المصرية.