رئيس غرفة صناعة الجلود: زيادة استثمارات القطاع والتدريب على رأس أولوياتنا

كتبت- شيرين صلاح:

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، بعد انتهاء انتخابات الغرفة اليوم الاثنين، إن الدورة الجديدة ستشهد تضافر الجهود للارتقاء بالقطاع ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المستورد، فضلا عن استكمال الجهود المبذولة لرفع الأسعار الاسترشادية للفوندي والأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة والتعاون مع الجهات المعنية لوقف التهرب الجمركي ومواجهة ظاهرة التهريب.

وأعلن الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية عن فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة الجلود للدورة الإنتخابية 2021- 2025.

وأضاف في بيان، أن الغرفة ستعمل خلال الدورة الجديدة على زيادة الاستثمارات في صناعة المكونات والإكسسوارات ومستلزمات الإنتاج لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية لتصبح بديلا للمستورد مما يساهم في الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة.

وتابع أن غرفة صناعة الجلود ستضع التدريب على رأس أولوياتها من خلال العمل على تطوير أقسام الجلود بالتعليم الفني وكذلك التدريب المهني لتوفير عمالة فنية ماهرة للقطاع بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد السمالوطي، أنه سيتم العمل أيضا على إنشاء مركز الموضة والدعم الفني وربطه بمركز الموضة العالمية حتى يستطيع أصحاب المصانع الاطلاع على كل ماهو جديد في هذه الصناعة على مستوى العالم .

وأوضح السمالوطي، أن الغرفة سيكون لها دوراً بارزا في زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للجلود ومكاتب التمثيل التجاري والحصول على أكبر دعم للمعارض الخارجية المستهدفة وتنشيط البعثات التجارية الترويجية مما يساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، أن الغرفة ستهتم خلال الدورة الجديدة أيضاً بجذب التوكيلات العالمية للتصنيع في مصر والتوسع في التصنيع لحساب الغير للاستفادة من الطاقات الإنتاجية الموجودة والغير مستغلة بالقطاع، فضلاً عن التعاون مع شعبة الأحذية بالغرف التجارية لتفضيل المنتج المحلي على المستورد في منافذ البيع وإقامة معارض محلية للبيع للجمهور في المحافظات.

وأوضح أن الغرفة ستركز أيضاً على مساعدة القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية والحصول على عضوية غرفة صناعة الجلود للإستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تمنحها الدولة ، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات القانونية والمحاسبية للزملاء أعضاء الغرفة .

وأشار إلى أن غرفة صناعة الجلود ستحرص على توفير برامج رعاية صحية مناسب لأصحاب المصانع والورش والعاملين بها مع أحد جهات التأمين الكبرى .

وقال السمالوطي إنه سيتم التنسيق مع الحكومة لوضع أفضل المعايير والاشتراطات للمصانع التي يتم إنشاؤها في مدينة الروبيكي حتى تكون نقلة نوعية لتطوير وليست انتقال جغرافي فقط.

وأشار إلى أن الغرفة ستوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتسهيل حصول أعضاء الغرفة علي قروض صناعية ميسرة بفائدة مخفضة.

وأعلنت اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، اليوم الاثنبن، أن انتخابات غرفة صناعة الجلود على الفئة الصغيرة أسفرت عن فوز كلا من جمال السمالوطي، وطارق بلال، ويحيي أبو حلقة، وأحمد الألماني، ومحمود عوده، وكريم ملوك، ورأفت الخياط، ومحمد زلط، ومحمد محمود، ومحمد بطه، ومؤمن التميمي، ومصطفى علام.