فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة الجلود

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين فوز 12 مرشحاً بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة الجلود للدورة الإنتخابية 2021- 2025.

وأضاف عبد العظيم، أن وفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوا وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضوا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفي حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها وهو ما حدث بالفعل في انتخابات غرفة صناعة الجلود التي تخلو من الفئتين الكبيرة و المتوسطة لذلك تم إجراء الانتخابات على الفئة الصغيرة فقط.

وأوضح عبدالعظيم أن إنتخابات غرفة صناعة الجلود على الفئة الصغيرة أسفرت عن فوز كلا من جمال السمالوطي، وطارق بلال، ويحيي أبو حلقة، وأحمد الألماني، ومحمود عوده، وكريم ملوك، ورأفت الخياط، ومحمد زلط، ومحمد محمود، ومحمد بطه، ومؤمن التميمي، ومصطفى علام.

وتقدم 16 مرشحاً لانتخابات غرفة صناعة الجلود عن الفئة الصغيرة ، ثم انسحب خلال الأيام الأخيرة 4 مرشحين وهم إيهاب البطش، وكريم البطش، وهاني عاشور، ومحرم همام.

وفاز 12 مرشحاً بالتزكية بعضوية مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة في القائمة التي يقودها جمال السمالوطي رئيس الغرفة الحالي والتي رفعت شعار "يد واحدة لصناعة واعدة".

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي.