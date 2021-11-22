اقتصادية قناة السويس تستعرض الصناعات المستهدفة بالمنطقة خلال ندوة بإكسبو

24 % زيادة في صادرات مصر غير البترولية في أول 10 أشهر من العام

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثالث فعالياتها خلال الشهر الجاري على هامش مشاركتها بالجناح المصري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، بحسب بيان اليوم الاثنين.

واستعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ندوتها صباح اليوم القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في المناطق الصناعية والموانئ التابعة والفرص التي تتميز بها هذه القطاعات أمام المستثمرين.

كما استعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المناطق الصناعية وتيسير الأعمال أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم أو التوسع في المشروعات وخطوط الإنتاج للمشروعات القائمة فعلياً.

وقال اللواء شعبان، إن المنطقة تستهدف حالياً توطين بعض الصناعات التي ترفع من تصنيف المنطقة في إطار سياسات الدولة المصرية وخاصة في الوقت الحالي توطين صناعة الهيدروجين الأخضر واستخدام الميثانول الأخضر كوقود للسفن كواحدة من الخدمات البحرية وأنشطة ذات قيمة مضافة في الموانئ التابعة، مشيرا إلى مجاورة ميناء السخنة للمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذي يشهد حالياً تطويراً كبيراً ليخدم المشروعات المقامة بالمنطقة وأيضاً يسهل على المستثمرين المتواجدين استيراد وتصدير منتجاتهم مروراً بالبحر الأحمر للأسواق الخارجية.

وحضر الفعاليات المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي لشركة السويس للتنمية الصناعية “SIDC”، أحد أهم المطورين الصناعيين للمنطقة والمهندس أحمد وفيق رئيس مجلس الإدارة لشركة “ Saint Goban” لصناعات الزجاج، والمهندس سامح عطية المدير التنفيذي لشركة الشرقيون واحدة من المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة متحدثين رئيسيين في الندوة للحديث عن تجاربهم الناجحة في إقامة المشروعات والتوسع فيها وتطوير وتنمية الأراضي بالمناطق الصناعية التابعة.

وأدار طارق هاشم مدير عام علاقات المستثمرين الفعالية، والتي ركز فيها على الحوافز التشجيعية التي تقدم للمستثمرين، والمميزات الخاصة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية مقارنةً بمثيلاتها في الدول المجاورة.

وأكد المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي لشركة السويس للتنمية الصناعية على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ داخل المنطقة والتي تساهم في خلق فرص استثمار جديدة، حيث تم استقطاب 44 شركة عالمية في السويس للتنمية الصناعية كمطور رئيسي داخل المنطقة خلال العام الماضي.

وأوضح عمرو، أن شركة السويس للتنمية الصناعية توفر كل سبل التعاون للمستثمر وتسهيل مناخ الأعمال أمام المستثمرين.

وتابع البطريق، بأن أهم الشركات العالمية متواجدة في السويس للتنمية الصناعية وعلى رأسهم شركة سيمنس العالمية، فضلاً عن بناء مركز تدريب عالمي لتدريب العاملين بمصانع المنطقة ويُعد هذا المركز الجديد الأول من نوعه في المنطقة، حيث ضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد، كما يضم المركز مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي يعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة، فضلاً عن تواجد مشروعات استثمارية كبرى محلية وأجنبية.

وقدم المهندس أحمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة "سان جوبان" مصر شرحاً عن أعمال الشركة والتطوير الذي تشهده والتوسعات في خطوط الإنتاج والخدمات التي تقدمها للمستثمرين المتعاملين.

وقال سامح عطية العضو المنتدب لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إن الشركة تمتلك حوالي 10,5 مليون متر مربع بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية ويتم وضع خطط مستهدفة لجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفترة الحالية، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات التي من شأنها توفير وخلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.