التصديري للصناعات الكيماوية: انطلاق معرض إيجي بلاست يناير المقبل بمشاركة 300 شركة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض إيجي بلاست لعام 2022 خلال الفترة من 9 و12 يناير المبقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

قال أبو المكارم، إن معرض إیجي بلاست هو الحدث الأول محليًا وقاريًا ويستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، يصل عدد الشركات المحلية 62 شركة حتى تاريخه، قابلة للزيادة ونحو 270 شركة أجنبية من كل من تركيا، والهند، والصين، والسعودية، والإمارات، وفيتنام، وسويسرا، وألمانيا

وأكد أبو المكارم على نجاح المعرض في جذب العديد من الشركات المحلية والعالمية، وكذلك رجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، لما يتيح لهم من فرصاً تجاريه هائلة، بالإضافة إلى تواجد الزائرين الأجانب من خلال البرنامج الحكومي "المشترين الدوليين" والذي يكون له عظيم الأثر في تنشيط حركة الصادرات المصرية.

ووفقا للبيان، يعد المكان المناسب للالتقاء برجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، والذي شهد نمواً هائلا خلال الحقبة الأخيرة مما جعل القطاع يعمل بمثابة القاطرة للقطاع الصناعي المصري بجميع قطاعاتة، ووضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموا وربحية و جذباً للاستثمارات وأيضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات.

قال أبو المكارم، إنه سيتم دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الدورة الحالية، وسيتم الدعم الكامل لعدد 12 شركة للمشاركة كنوع من التدريب لهم على التصدير والانطلاق بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وكشف رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة إلى تحقيق الطلب على المنتجات البلاستيكية في السوق المحلية معدل نمو بلغ 10%، مشيرا إلى قيمة إنتاج البلاستيك في مصر بلغت 198 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 7,2 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

قال إنه يتزامن مع انطلاق معرض إيجي بلاست انطلاق "بلاستيكس" والذى يستعرض الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لرئيس المجبس، يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع، مشيرا إلى وصول إجمالي قيمة سوق المنتجات البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 42.8 مليار دولار أمريكي مع توقعات بنمو لما يصل على 54,6 مليار دولار بحلول عام 2025.

واستحوذت مصر، أكبر أسواق المنطقة، على 6.9 مليار دولار أمريكي من قيمة السوق في عام 2019، بما يمثل 17% من إجمالي السوق، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب يقارب 4.76% بحلول عام 2025.

وأشار أبو المكارم إلى مشاركة كل من بروج للبتروكيماوية، وتاسني، وأسترا بوليمرز، وأفيينت كوربوريشن، وشركة هايتيان لآليات تصنيع المواد البلاستيكية المحدودة، والشركة المصرية لصناعة البلاستيك السويدي، وجي إي بي بوليمرز، ومصنع قمة السعودية للبلاستيك، وتومرا، وستارلينجر، ولوهيا كوربوريشن.