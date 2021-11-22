إعلان نتيجة مسابقة وظائف المهندسين بوزارة الري.. وأخرى جديدة في يناير

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الاختيار، نتيجة مسابقة وزارة الموارد المائية والري لاختيار 238 مهندسا في مختلف التخصصات، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وقال الشيخ إنه تمت إتاحة النتيجة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، ويمكن للمتقدمين الراغبين في معرفة نتيجتهم الدخول إلى موقع البوابة باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل الذي حصلوا عليه سابقا، ومعرفة نتيجتهم.

وأشار إلى فتح باب التظلم من غدٍ الثلاثاء 23 نوفمبر ولمدة 15 يوما وفقا للقانون، ويمكن للراغب في التظلم سداد رسم قدره 20 جنيها بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 1 طريق النصر بمدينة نصر، ثم تسجيل التظلم عبر البوابة.

وكشف الشيخ عن أن الجهاز يعمل حاليا على الإعداد لمسابقة ثانية، وهي الإعلان عن شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري أيضا، ومن المقرر أن يفتح باب التقدم لها خلال شهر يناير المقبل إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن المسابقة التي انتهى الجهاز منها، كان قد أعلن عنها قبل فتح باب التقدم لها بمدة 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم "أون لاين" على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 473 ساعة.

وأوضح الشيخ أن ذلك جاء في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل أي 60 ساعة تقدم فقط.

وأضاف أن عدد المتقدمين بلغ 11 ألفا و567 متقدما، انطبقت الشروط على 8 آلاف و608 متقدمين، حضر منهم 6 آلاف و315 متقدما أعمال الامتحان الإلكتروني والتي نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وأسفرت عن تأهل 266 متقدما للتصفيات النهائية وهي التقييم الشفوي العلني (المقابلة).

وعقد الجهاز بمقر مركز الإدارة العامة التابع له، مرحلة التقييم الشفوي، وحضرها 242 متقدما، وضمت القائمة المبدئية للمرشحين للحصول على الوظيفة 236 متقدما، وفقا للشيخ.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية والمشرفة على المسابقة قامت بدورها في التقييم الشفوي بشكل علني بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز بحضور جميع المؤهلين للامتحانات الشفوية (المقابلة)، لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلي" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري.

ونفذ الجهاز المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، وفقا للبيان.

كما نصت المادة أن يتم ذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.