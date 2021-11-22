توقعات بزيادة 40% في صادرات السيراميك هذا العام بعد إدراجها ببرنامج الدعم

كتبت- شيرين صلاح:

توقع حسام السلاب، رئيس شركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات، وعضو غرفة صناعة مواد البناء، زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و40% خلال العام المالي الحالي.

وأرجع السلاب توقعاته بارتفاع حجم الصادرات بعد إدراج القطاع ضمن برنامج دعم الصادرات في يونيو الماضي.

وأعلنت نيڤين جامع وزيرة الصناعة والتجارة إدراج قطاع السيراميك ببرنامج دعم الصادرات خلال يونيو الماضي.

وذكر السلاب أن مصانع القطاع حاليا تعمل بنسبة تتراوح بين 85 و90% من طاقتها الإنتاجية.

وأضاف السلاب أن الدولة أعطت دعمًا كبيرًا للقطاع منذ بداية جائحة كورونا عند تخفيض أسعار الغاز للمصانع حتى لا يحدث ضغط في تكلفة المصانع.

ووفقا لقول السلاب فإن حزمة القرارات كانت مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي عن خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ضمن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لقول السلاب فإن قرارات الحكومة وقتها أدت إلى دعم صادرات القطاع وجعل المنتج المصري منافس لنظيره التركي والهندي والصيني.

وعن ارتفاع أسعار الغاز مرة أخرى قال السلاب سعر الغاز ليس المكون الوحيد المتحكم في سعر المنتج النهائي، مشيرا إلى أن المنتج النهائي يؤثر عليه سعر الخامات وسعر الغاز.

وأوضح السلاب أن سعر الغاز لا يمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي.

وبحسب السلاب فإن التكلفة الإجمالية للتصنيع المنتجات زادت بنسبة بين 10 و15% بسبب ارتفاعات الأسعار العالمية.

وأشار السلاب إلى أن نسبة الارتفاع في المنتج النهائي حاليا 3 و4%، موضحا أن هذه النسبة ليست بكبيرة.

وعن الاستفادة من ارتفاع أسعار الشحن قال حسام السلاب إن مصر ستسفاد من أزمة ارتفاع الشحن بالصين وأمريكا بسبب موقعنا الجغرافي المتميز وسيدعم ذلك حجم الصادرات وخاصة في دول أمريكا الشمالية والجنوبية.

وذكر السلاب أن هناك تواصل مع عدد كبير من الشركات في الدول الأفريقية مثل كينيا وتنزانيا وبعض الدول العربية.