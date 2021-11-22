رئيس شعبة المواد العازلة: 500 مليون جنيه استثمارات متوقعة في بداية العام المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه ستدخل القطاع بداية العام المقبل.

وذكر أن هذه الاستثمارات تتمثل في إضافة خط إنتاج جديد داخل قطاع العزل الحراري.

وسينتج هذا الخط الجديد 40 ألف طن سنويا من المواد العازلة الحرارية.

ويبلغ عدد مصانع القطاع 14 مصنعا، بحسب الدسوقي.

وقال الدسوقي إن الشعبة تخطط لتطوير المصانع ووضع برامج تدريبية خلال الفترة المقبلة، وعمل اتفاقيات مع خطوط ملاحية ودولية مستقرة بأسعار أفضل للمساعدة في زيادة حجم الصادرات، والسعي إلى اعتمادات دولية لجميع المنتجات المصرية واستهداف أسواق جديدة لدخول المنتج المصري لها.