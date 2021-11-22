تراجع سعر السمك البلطي اليوم الإثنين في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، اليوم الإثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.