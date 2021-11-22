ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر في بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في بمنتصف تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

صعد أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 539 جنيهًا.

كما ارتفع عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا.

وزاد عيار 21 إلى نحو 808 جنيهات.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 923 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6464 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1842 دولاراً للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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