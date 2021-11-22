Masrawy logo white

ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر مع بداية التعاملات

09:43 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر في بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في بمنتصف تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

صعد أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 539 جنيهًا.

كما ارتفع عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا.

وزاد عيار 21 إلى نحو 808 جنيهات.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 923 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6464 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1842 دولاراً للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا