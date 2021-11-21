إيديتا تخطط للاستحواذ على الشركة المصرية البلجيكية "Ole"

كتبت-ياسمين سليم:

تخطط شركة إيديتا للصناعات الغذائية الاستحواذ على الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، بحسب بيان صحفي اليوم الأحد أرسلته للبورصة.

وتعمل الشركة المصرية البلجيكية في صناعة منتجات المخبوزات والكرواسون والكعك والدوناتس باسم العلامة التجارية "Ole".

وقالت إيديتا إنها وقعت خطاب نوايا غير ملزم مع الشركة المصرية البلجيكية بشأن استحواذها بنفسها أو من خلال إحدى شركتها التابعة على الشركة المصرية البلجيكية والتي تشمل أصول عقارية من أرض ومباني وكذلك آلات ومعدات وخطوط إنتاج.

وأوضحت إيديتا أن المضي قدمًا في تنفيذ هذه الصفقة مرهون بقبولها لنتائج الفحص القانوني والمالي والفني والضريبي للأصول المستهدفة وفقًا للشروط والافتراضات المتفق عليها مع الشركة المصرية البلجيكية.

وتوقع البيان الانتهاء من أعمال الفحص في غضون منتصف الشهر الجاري، يلي ذلك البدء في تجهيز اتفاقية بيع وشراء لتلك الأصول على أن ينتهي من إعدادها في غضون منتصف شهر يناير المقبل في حال كانت نتائج الفحص مرضية بالنسبة لشركة إيديتا.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.