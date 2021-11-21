فوز 12 مرشحًا بانتخابات غرفة صناعة مواد البناء

كتبت شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، فوز 12 مرشحًا في انتخابات غرفة صناعة مواد البناء.

وذكرت اللجنة أن 4 مرشحين فازوا بالتزكية عن فئة المنشآت الصغيرة، و8 مرشحين بالانتخاب عن فئتي المنشآت المتوسطة والكبيرة.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن عدد الجمعية العمومية لغرفة صناعات مواد البناء لمن لهم حق التصويت والانتخابات عن فئة المنشآت الكبيرة نحو 36 عضوًا بدون أصوات باطلة.

وذكر أن عدد من لهم حق التصويت في فئة المنشآت المتوسطة نحو 25 صوتًا بدون أصوات باطلة.

وأوضح أن 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة فازوا بالتزكية، وهم وأحمد عبد الحميد رئيس شركة تكنولوجيا الرخام ومستلزماته، وعلى سنجر شركة سنجر لصناعه الطوب الطفلي، وسيد أباظة شركة كراره سيتي للرخام والجرانيت، وإسماعيل لقمه الشركة الدولية للمواسير الفخار والسيراميك-سيباك، بعد انسحاب احمد خلف.

وذكر عبد العظيم أن 4 مرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة فازوا بالانتخاب وهم كل من حسام السلاب شركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات بحصوله على 33 صوتًا، وإمام عفيفي عن شركة المقاولون العرب بنحو 24 صوتًا، ومحمد خطاب عن شركة سفنكس للزجاج بعدد 23 صوتًا، وأحمد حافظ شركة إيديال استاندر إنترناشونال إيجيبت لإنتاج الأدوات الصحية بنحو 27 صوتًا.

وأضاف أن 4 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة فازوا بالانتخاب وهم كل من ياسر راشد الشركة العربية للإنتاج والتعمير- اليكس تايلز بحصوله على عدد 25 صوت، ود. كمال الدسوقي رئيس شركة العالمية للصوف الصخري بحصوله على عدد 24 صوتًا، وهشام أبو العز الشركة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها بعدد 20 صوتًا، وإبراهيم غالي شركة جريمك للتسويق الدولي بعدد 16 صوتًا.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.