أسعار البترول تتراجع 8.7% في 25 يوما وتصل لأدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة سي إن بي سي أن أسعار خام البترول برنت انخفضت خلال آخر 25 يوما بنسبة 8.7% مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه خلال موجة الارتفاعات التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

ووفقا لبيانات الشبكة، انخفضت أسعار خام البترول برنت في آخر تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة تحت مستوى 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية سبتمبر الماضي مسجلة أدنى مستوى لها في نحو 50 يوما.

ووصل سعر خام برنت إلى 78.89 دولار للبرميل بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة مقابل 86.4 دولار في ختام تعاملات يوم 26 أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى وصل إليه الخام في الفترة الأخيرة بنهاية التعاملات، ليسجل بذلك انخفاضا بنحو 7.5 دولار في آخر 25 يوما.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال آخر 25 يوما، وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.

وقالت سي إن بي سي عربية إن السبب الرئيسي في تراجع أسعار البترول إلى عودة المخاوف في الأسواق مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى إعلان النمسا إجراء إغلاق كامل مرة أخرى بداية من غدٍ الاثنين.

وما زاد من حدة التراجع هو إجراء الولايات المتحدة الأميركية محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية في خطوة منسقة بهدف تهدئة أسعار البترول، وفقا للشبكة.

ويأتي ذلك بعد أيام من تهديدات من الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام البترول من الاحتياطيات الأمريكية أثناء الطوارئ، وذلك بعد رفض تحالف "أوبك+" دعواته لزيادة الإنتاج بشكل أسرع عقب موجة ارتفاع للأسعار وصلت بسعر البرميل فوق 85 دولارا لخام برنت في أكتوبر الماضي.

وحث بايدن الدول الأخرى المستهلكة للنفط حول العالم على التحرك، وبحثت الإدارة الأمريكية استخدام خيار وضع الضوابط للتصدير، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت بلومبرج إنه من اللافت للنظر في معركة بايدن ضد ارتفاع أسعار البترول؛ هو أنَّ إدارته، حتى الآن، لم تتخذ أي إجراء حقيقي، ومع ذلك؛ كانت التكهنات حول ما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية كافية لوقف الارتفاع في أسعار النفط.

وكانت الصين- أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم- أعلنت بعد قمة افتراضية بين رئيسها شي جين بينغ ونظيره الأمريكي، خطة لاستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بها للمرة الثانية هذا العام.

ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، إن العجز في أسواق النفط العالمية الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات بدأ يتراجع مع تعافي الإنتاج في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

أوضحت الوكالة في تقريرها الشهري أن نمو الطلب لا يزال قوياً، لكن العرض يفي بالطلب، والتغيرات في مخزونات النفط المسجلة خلال أكتوبر تشير إلى أن "المسار قد يتغير"، وفقا لبلومبرج.

وأعلنت الجمارك الصينية اليوم الأحد أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام انخفض في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة، بحسب وكالة رويترز.

كما ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2021، حيث زادت إلى 6.516 مليون برميل يومياً، من 6.450 مليون برميل يومياً في أغسطس، بحسب ما نقلته رويترز عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي).