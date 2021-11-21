صندوق مكافحة الإدمان: 448 ألف موظف بالدولة خضعوا للكشف عن المخدرات

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن 448 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن المخدرات خلال الفترة من مارس 2019 حتى نوفمبر الماضي.

وأوضح بيان من الصندوق اليوم الأحد أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.7% بعد أن كانت 8% في بداية حملة الكشف.

وتقدم للعلاج 8 آلاف و669 موظفًا بالجهاز الإداري بالتزامن مع بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

ونشر الجهاز إنفوجرافيك يوضح عدد الموظفين الذين خضعوا للكشف عن المخدرات ونسبة المتقدمين للعلاج.