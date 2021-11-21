رئيس شعبة المواد العازلة يتوقع زيادة في حجم صادرات القطاع 20% العام المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

توقع الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات زيادة حجم صادرات القطاع العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و20%.

وأوضح الدسوقي، أنه يتوقع زيادة بحجم الصادرات العام المقبل مع دخول مصانع جيدة بالقطاع ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 70% من أجل التصدير للخارج.

ووفقا لقول الدسوقي، لمصراوي، بلغ حجم صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 29 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع حجم صادرات القطاع بسبب المتغيرات العالمية للأسعار والمشاكل التي تعاني منها الدول المنافسة مثل تركيا وبعض الدول الشرق الأوسط والاتجاه إلى الاستيراد من مصر.

كما توقع الدسوقي وصول حجم صادرات القطاع خلال العام الجاري إلى 33 مليون دولار.

وذكر الدسوقي أن مصانع القطاع تعمل بنسبة 70% من طاقتها الإنتاجية.

ويصل عدد مصانع القطاع 14 مصنعا، ويتراوح عدد المصانع المهتمة بالتصدير بين 5 و6 مصانع، بحسب الدسوقي.

وعن ارتفاع أسعار الخامات قال رئيس الشعبة، إن أسعار المواد العازلة لم ترتفع بالأسعار على الرغم من ارتفاع الخامات عالميا بنسبة 20%.

وأشار الدسوقي إلى أن الأسعار لم ترتفع بالسوق المحلي نظرا لوجود لدى المصنعين

وذكر الدسوقي أن هناك بعض أسعار لمنتجات المواد العازلة تراجع سعرها بنسبة 5% خلال الشهريين الماضيين نتيجة شدة المنافسة بين المصانع بالسوق المحلي.