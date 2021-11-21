الملا يتفقد مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي بالقاهرة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا" بالقاهرة الجديدة والذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة لسير العمل بالمركز بعد تطويره، والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تمد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس طارق الملا أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم الذي نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.

وأكد أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية، وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وحرص الوزير خلال الزيارة على متابعة ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز، وتابع مع العاملين كافة التطورات الخاصة بالعمل المركز بعد تطويره وتحديثه وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلي للشبكة.

كما عقد الوزير اجتماعاً للوقوف على تقدم عدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها للتوسع في نقل وإمداد الغاز الطبيعي للمدن عبر خطوط الأنابيب، ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة.

واستمع الوزير لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، المشغلة للشبكة، والذي أوضح أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كيلومترا لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة.

وذكر صلاح أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كيلومترا للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، إلى جانب مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور في إطار زيادة كميات الغاز المدفعة إلى مناطق الصعيد.

كما تم استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية في إطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ومشتقاته بما يلبي احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعي سيدبك وايثيكو بالإسكندرية من خليط الإيثان / بروبان، وزيادة إنتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية.

ورافق الوزير خلال جولته بمركز التحكم كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود، وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني، وعدد من قيادات شركة جاسكو.