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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:04 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية التعاملات بشكل طفيف، وهبط سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في بمنتصف تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 539 جنيهًا.

كما انخفضت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 808 جنيهات.

وتراجع أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 923 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6464 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا حوالي 1845 دولارا للأوقية، بختام تعاملات جلسة الجمعة، أخر جلسات الأسبوع.

واليوم إجازة بالبورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب ذهب عيار 14 ذهب عيار 21

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