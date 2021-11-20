وزيرة التضامن توافق على منح بقيمة 411 مليون جنيه لـ 57 جمعية خلال أكتوبر

كتبت-ياسمين سليم:

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على إجمالي ١٢٦ منحة واردة من ٦٨ جهة مانحة خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١ تستفيد منها ٥٧ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي 411 مليون جنيه.

وأعلنت القباج في بيان صحفي اليوم السبت أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية التي حصلت على ٧٨ منحة بإجمالي حوالي ٣٠٥ ملايين جنيه، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في المحافظات الأكثر حصولاً على المنح يليها محافظة سوهاج التي احتلت المركز الثاني.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني إن هذه المنح وجهت لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.