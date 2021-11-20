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انتهت بالتصالح..أول تعليق من فودافون مصر على واقعة خدمة العملاء

01:15 م السبت 20 نوفمبر 2021
انتهت بالتصالح..أول تعليق من فودافون مصر على واقعة خدمة العملاء

فودافون

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة فودافون مصر في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك تعليقا على الاشتباك بالأيدي الذي وقع بين أحد العملاء وموظفين بخدمة العملاء بأحد الفروع، إنه تم تحرير محضر بالواقعة، ثم التصالح بين الأطراف والاعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الشركة، أن إدارة فودافون لا تقبل أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف وجاري التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانب آخر قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر لـ مصراوي، إن المشكلة بدأت بتجاوز لفظي وفعلي من أحد العملاء ما تسبب في حدوث ردة فعل من أحد الموظفين على تجاوز العميل، وانتهى الأمر بالتصالح وتعهد من العميل بمسح الڤيديو من على صفحته وإدارة الشركة أجرت تحقيقًا فوريًا في الواقعة واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لتبادل اشتباكات بالأيدي بين أحد العملاء وموظفين بخدمة عملاء لشركة فودافون.

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