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ارتفاع قياسي لأسهم "آبل" بعد تقرير عن تسريع الشركة لإطلاق مركبة ذاتية القيادة

08:04 ص السبت 20 نوفمبر 2021
ارتفاع قياسي لأسهم "آبل" بعد تقرير عن تسريع الشركة لإطلاق مركبة ذاتية القيادة

شركة آبل

كاليفورنيا- (أ ش أ):
أغلقت أسهم شركة "آبل" عند مستوى قياسي مرتفع بعد تقرير عن تسريع الشركة لجهودها لإطلاق مركبة ذاتية القيادة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الشركة تسعى لأن يكون عام 2025 موعدا نهائيا لإنتاج مركبة ذاتية القيادة، وقد يؤدي دخول شركة آبل Apple إلى مجال السيارات الكهربائية إلى منافسة الشركة مع Tesla بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل Rivian وLucid Motors وشركات صناعة السيارات التقليدية التي تبتعد عن الوقود الأحفوري.

وارتفعت أسهم السيارات الكهربائية في الأشهر الأخيرة حيث يراهن المزيد من المستهلكين والمستثمرين على نمو شركات السيارات الكهربائية.

هذا المحتوى من

Asha
شركة آبل مركبة ذاتية القيادة أسهم شركة آبل

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