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تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:32 ص السبت 20 نوفمبر 2021
تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 97ر268 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 98ر35601 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 96ر4697 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 73ر63 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 44ر16057 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز

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