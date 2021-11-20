تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 97ر268 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 98ر35601 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 96ر4697 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 73ر63 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 44ر16057 نقطة.​