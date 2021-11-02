أسعار الفول المستورد ترتفع.. وزيادة "البلدي" في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت تدريجيا بين 15 و20%، خلال ال 3 أسابيع الماضية بالأسواق.

وارتفع سعر الطن ليتراوح بين 9 آلاف و10500 جنيه مقابل 7500 جنيه و9 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه زيادة في الطن بسوق الجملة.

ويصل سعر كيلو الفول المستورد حاليا بعد الزيادة للمستهلك إلى ما بين 14 و18 جنيهًا مقابل 12 و14 جنيهًا، قبل الزيادة حسب المنطقة التي يباع بها والجودة.

وأرجع زيادة أسعار الفول المستورد إلى عدة أسباب أولها زيادة طفيفة في الأسعار العالمية للفول وتراجع المعروض بالسوق المحلي مع زيادة الطلب.

وزيادة أسعار الشحن بشكل كبير خلال الشهور الماضية، ووصول الشحنات الجديدة من الفول الشهر الماضي مع تطبيق عليها أسعار الشحن بعد الزيادة، مشيرا إلى أن كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الفول المستورد، وفقا لقول العطار.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببًا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وبحسب شعبة المستوردين، فإن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الآن إلى نحو 800%، حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 2800 دولار مقابل 17.700 دولار، كما زاد سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 1500 دولار مقابل 3.200 دولار.

وانعكست ارتفاع أسعار الفول المستورد على البلدي بالأسواق وارتفعت أيضا بعد استقرار دام لمدة عام ونصف نتيجة منع تصدير الفول، ووجود مخزون، بحسب العطار.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منذ يوليو العام الماضي قرارا بوقف تصدير الفول من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لأي تداعيات محتملة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العطار، إن أسعار الفول البلدي ارتفعت إلى 11500 و13500 جنيه مقابل 9500 و11 ألف جنيه، بسوق الجملة.

وسجل سعر كيلو الفول البلدى إلى بين بعد الزيادة 16 و24 جنيهًا مقابل 12 و16 جنيهًا.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، تستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15%.