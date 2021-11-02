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غدًا.. انطلاق انتخابات اتحاد الصناعات والبداية بغرفتي الملابس والتطوير العقاري

02:32 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
غدًا.. انطلاق انتخابات اتحاد الصناعات والبداية بغرفتي الملابس والتطوير العقاري

اتحاد الصناعات المصرية


كتبت- شيرين صلاح:

تنطلق غدا الأربعاء انتخابات اتحاد الصناعات لنحو 19 غرفة للدورة الجديدة 2021-2025.

وتبدأ انتخابات الدورة الجديدة من بداية 3 وحتى 28 من نوفمبر الجاري، ويحدد لكل غرفة يوم لإجراء انتخابات مجلس إدارتها الجديد خلال الشهر الجاري.

ووفقا لجدول مواعيد انتخابات اتحاد الصناعات، تبدأ الانتخابات بغرفتي الملابس الجاهزة والمفروشات والتطوير العقاري.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

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