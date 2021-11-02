شعبة المستوردين: "التضخم العالمي" سبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن السوق المصري يشهد زيادة في أسعار السلع المستوردة، وذلك بسبب أسعار الشحن والخامات وأزمة الطاقة والطلب المتنامي على السلع والمنتجات.

وأشار بشاي في بيان اليوم الاثنين، إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادة بنحو 40% نتيجة للطلب الكبير عالميا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة وتوقف المصانع بالصين التي تعد "مصنع العالم" التي أثرت أيضا على الأسعار.

ولفت بشاي، إلى أن الأزمة العالمية الحالية التى ظهرت نتيجة الخلل فى سلاسل التوريد والإمداد تسببت فى ارتفاعات كبيرة سواء فى الطاقة أو السلع الأخرى.

وأضاف أن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الآن إلى نحو 800%، مشيرا إلى أن السعر ارتفع من 2800 دولار مقابل 17.700 دولار، وكذلك ارتفع سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع السعر من 1500 دولار إلى 3.200 دولار.

بالإضافة إلى أن شركات الشحن قلصت مدة السماح من 21 يوما إلى 14 يوما فقط، مما تسبب في زيادة الغرامات على المستوردين بنسب كبيرة خاصة أن اليوم الواحد يكلف من 50 و80 دولارا غرامة تأخير، وذلك وفقًا لكل ميناء خط ملاحي.

وقال بشاي إن كل دول العالم تعاني من التضخم خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وبالتالي ستزيد أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وكذلك السلع التي تعتمد على خامات ومستلزمات انتاج مستوردة.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن موجة التضخم العالمية هي نتاج مباشر للتعافى التدريجي لجائحة فيروس كورونا، فمع ذروة الجائحة حدث إغلاق تام لأغلب مصانع العالم على رأسها الصين نتيجة عدم وجود طلب بسبب تأثر سلاسل الإمداد، ومع التعافي وانتشار اللقاح وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها أصبح هناك عجزًا نتيجة عدم التوافق بين العرض والطلب.