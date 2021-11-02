شعبة المستوردين: توقعات بتراجع أسعار الأثاث 20% الفترة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الأثاث بالأسواق خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 و20%، بعد تراجع أسعار الخشب عالميا، وفقا لما قاله لمصراوي.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من الأخشاب من الخارج لتصنيع الأثاث المحلي وللتصدير.

وتستورد مصر الأخشاب من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا، بحسب ما ذكره التاجوري لمصراوي في وقت سابق.

وأضاف التاجوري أن أسعار الأخشاب عالميا تراجعت منذ حوالي أربعة أسابيع مضت نتيجة هدوء الطلب على الشراء، لذا من المتوقع انخفاض المنتج النهائي بالسوق المحلي بنفس نسبة تراجع الخام.

وذكر التاجوري أن أصحاب معارض الأثاث متفائلون بهذا التراجع، آملين في أن ينعش انخفاض أسعار الأخشاب سوق الأثاث في الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الأخشاب العالمية ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لتصل إلى مستويات قياسية هذا العام، وذلك لنقص المعروض منها عالميا وزيادة الطلب.

وتسبب ارتفاع أسعار الأخشاب العالمية في زيادة أسعار الأخشاب بمصر بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وفقا لما قاله التاجوري في وقت سابق.