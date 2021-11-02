الملا يبحث مع سفير فرنسا لتعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز، وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ووجه الملا التهنئة للسفير الفرنسي على توليه مهام عمله الجديد في القاهرة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطورا كبيرا وزخما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاساً للعلاقات المتميزة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومانويل ماكرون وحرصهما على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون بين البلدين.

وقال إن الزيارة الناجحة مؤخرا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الفرنسية باريس عكست الاهتمام المشترك بتوطيد الشراكة المصرية الفرنسية في كافة المجالات وتعزيز الاستثمار المشترك بين الجانبين.

واستعرض الملا مع السفير الفرنسي موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري، حيث يتم العمل مع شركة أكسنس الفرنسية الرائدة في إنجاز الأعمال الهندسية لرخص التصنيع الخاصة بمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات كأكبر مشروع للبتروكيماويات سيتم إقامته في مصر وأفريقيا.

كما تم استعراض مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخرى وفي مقدمتها شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة التي حرصت على تنويع استثماراتها في مصر سواء في مجالات توزيع وتداول الوقود أو البحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط.

واستعرض الجانبان كذلك الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير.

وأشار الملا إلى الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في مصر في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها.

وشهد اللقاء أيضا استعراض جهود تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة ودعم فرنسا لجهود مصر منذ البداية لإطلاق المنتدى والذي تم تتويجه بانضمام فرنسا رسمياً كعضو دائم بالمنتدى.

وأعرب السفير الفرنسي عن تقديره لتواجده في مصر فى المرحلة الحالية التى تشهد خطوات كبيرة إلى الأمام في التنمية والبناء، مشيرا إلى أن العلاقات مع مصر علاقات صداقة ممتدة، وأن هناك حرصا متبادلا على تطويرها.

وأكد الأهمية التي توليها فرنسا لتطوير وتوثيق العلاقات مع مصر في كافة المجالات.