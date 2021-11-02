تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 11559 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 1.3%، إلى مستوى 11568 نقطة.
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