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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:30 ص الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 11559 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 1.3%، إلى مستوى 11568 نقطة.

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