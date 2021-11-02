تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 11559 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 1.3%، إلى مستوى 11568 نقطة.