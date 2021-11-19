ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الجمعة، جنيها واحدا، مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر الذهب اليوم شهد ارتفاعا طفيفا بمنتصف التعاملات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب عالميا، بنهاية جلسة التداول في البورصة.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبا خلال الأسبوع الماضي بين الارتفاع والانخفاض، بفعل التغيرات المتتالية في أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الجرام عيار 14 إلى نحو 542 جنيه.

وهبط الجرام عيار 18 إلى نحو 696 جنيهًا.

كما انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 812 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ولم تشهد أسعار الذهب علاميا، تغير كبير، مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى، لكنه يسجل أداء أسبوعيا جيدا.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر، وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

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