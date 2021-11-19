مدير "سي إم في" بجنوب أفريقيا: 65% تراجعًا بمبيعات الأتوبيسات منذ كورونا

جنوب أفريقيا- منال المصري:

قال مدحت مهدي، مدير عام شركة "أم سي في" إحدى الشركات المصرية العاملة في جنوب أفريقيا في تصنيع وسائل النقل الجماهيري (الأتوبيسات و الباصات)، إن المبيعات السنوية للشركة تراجعت بنسبة65% خلال عام ونصف من انتشار جائحة كورونا.

وأوضح مهدي، في تصريحات صحفية، على هامش المعرض الأفريقي المقام في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا ، أن تراجع المبيعات نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كوفيد 19 مما تسبب في عدم وجود سياحة وإغلاق المدارس.

وأشار إلى أن الشركة تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021، باعتبارها أحد المستثمرين الرئيسيين في جنوب أفريقيا في تصنيع الاتوبيسات من خلال وجود مصنع وفروع تابعة لهم.

وأضاف أن أعمال الشركة لم تعود لحجم إنتاجها السابق بسبب عدم عودة السياحة والمدارس حتى الآن بسبب جائحة كورونا مما أدي إلي عدم وجود تصنيع جديد من الحافلات السياحية والمدرسية وقطع غيار، مما أثر سلبا على الإنتاج.

وأوضح أن الشركة تقوم على تصنيع هيكل الأتوبيس في جنوب أفريقيا وتشطيبات بالداخل والخارج.

وتستحوذ الشركة على نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من السوق الجنوب أفريقي في تصنيع الأتوبيسات، بحسب مدحت مهدي .

ويتكلف إنتاج قطعة الأتوبيس من 120 إلى 170 ألف دولار، حسب حجم الاتوبيس، وتصدر الشركة إنتاجها لجميع الدول التي تستخدم نظام right hand ride، إلى الدول المجاورة لجنوب أفريقيا، مثل موزمبيق وزيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا ومالاوي.

وتتدرج المنتجات من الميني باص سعة 30 راكبًا الى حافلات سعة 75 راكبًا ويتم تصميمها بأيدي جنوب أفريقية فأكثر من 90%؜ من إجمالي الأيدي العاملة بالمصنع من جنوب أفريقيا بما يساهم في توفير فرص عمل لهم.

وتمتلك الشركة فروعا في الجزائر ونيجيريا وكوبا وسنغافورة ووكيل في انجلترا، وجنوب افريقيا والدول المحيطة بها، إضافة إلى مصنعها الرئيسي في مصر.