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أسعار السمك خلال أسبوع: زيادة 10 جنيهات للجمبري

09:54 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
أسعار السمك خلال أسبوع: زيادة 10 جنيهات للجمبري

أسعار الأسماك

كتبت- شيماء حفظي:

حافظت أسعار الأسماك على ثباتها، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر الجمبري.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، اليوم الجمعة، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو البوري، ثابتًا ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها، بزيادة 10 جنيهات عن الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سعر الجمبري المأكولات البحرية

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