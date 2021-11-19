سعر الذهب اليوم يتراجع في التعاملات الصباحية وسط ترقب للبورصة العالمية

كتبت - شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الجمع الصباحية، في مصر ، وانخفض سعر الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبا خلال الأسبوع الماضي بين الارتفاع والانخفاض، بفعل التغيرات المتتالية في أسعار الذهب في البورصة العالمية.

وساهم تحرّك أسعار الذهب، في تحسن حركة البيع والشراء بسوق الذهب بشكل طفيف، مقارنة بالأسبوعين السابقين، بحسب ما قاله إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الجرام عيار 14 إلى نحو 540.6 جنيه.

وهبط الجرام عيار 18 إلى نحو 695 جنيهًا.

كما انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 811 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 927 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب اليوم عالميًا، أمس الخميس، بنسبة 0.37% ليسجل سعر الأوقية 1860.5 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب