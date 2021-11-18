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فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة دباغة الجلود للدورة الجديدة

05:37 م الخميس 18 نوفمبر 2021
فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة دباغة الجلود للدورة الجديدة

الدكتور خالد عبد العظيم

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة دباغة الجلود للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2021-2025.

وفاز 8 مرشحين بالتزكية عن فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة، بينما فاز 4 من بين 16 مرشحا ممثلين عن فئة المنشآت الصغيرة.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إنه فاز عن فئة المنشآت الكبيرة بالتزكية: محمود سرج مدبغة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود، وهشام جزر مدبغة بيل كلر لدباغة الجلود، وأحمد جزر مدبغة يونيون فور ليزر، وأحمد الجباس الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة.

وأضاف أنه فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة بالتزكية أيضا وهم: حمدي محمود مدبغة المنتزة لدباغة الجلود، ومصطفى حسين مدبغة الجنيه لدباغة الجلود، وجمال سيد مدبغة التيجي، وعبد الرحمن الجباس شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود.

وأوضح عبد العظيم أنه تم إجراء انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة، في ظل ترشح 16 أعضاء، حيث فاز كلٌ من: أحمد فروح رئيس شركة الفروح لدباغة الجلود، وهشام المغربي رئيس شركة المغربي تك الإخلاص لدباغة الجلود، وسيد عبد الحميد رئيس شركة الأمل لدباغة الجلود، وأحمد حسن عبد الحافظ، رئيس مدبغة الأندلس لدباغة الجلود.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي.

خالد عبد العظيم اتحاد الصناعات انتخابات غرفة دباغة الجلود

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