وزير قطاع الأعمال: طرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة بالبورصة خلال شهر

القاهرة - مصراوي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه سيتم بيع حصة إضافية من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر على الأكثر.

وأضاف الوزير، أنه سيتم الانتهاء من طرح أربع شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وكان وزير البترول، قال في بيان في 2018، إنه سيتم طرح نسبة 30% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة، ضمن برنامج طروحات الحكومة المصرية في البورصة.

وكانت الحكومة، طرحت حينها، برنامجًا للطروحات الحكومية، يتضمن أسماء عدد من الشركات التي ستقلل حصصها فيها، بطرحها في البورصة.

وبحسب الوزير تتمثل أسهم الشركة، المدرجة بالفعل في السوق، والتي سيتم طرحها بالبورصة في 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و8.1% من شركة الأهلي كابيتال و2.7% شركة كيما، و1.5% والقابضة للصناعات الكيماوية و5% من بنك الاستثمار القومي.

ويساهم في أبوقير للأسمدة هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلي كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، بهدف دعم قدرات وتنافسية البورصة، وزيادة قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت الحوافز الجديدة، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى المستثمر المقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.