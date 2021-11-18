عصب الصناعة.. مطالب بتطوير القطاع الزراعي والداجني في مصر

القاهرة – مصراوي:

طالب مستثمرون في قطاعات الاستثمار الزراعي والداجني في مصر، بضرورة الاهتمام بتطوير هذه القطاعات، التي تمثل عصب القطاع الصناعي، وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين بتكلفة معقولة.

وقال الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال وعضو اتحاد الصناعات ورئيس المجموعة العالمية للعزل والصوف الصخري ”روكال”، إن القطاع الزراعي هو عصب الصناعة، ما يشير إلى أهمية فتح النقاش حول تطوير الزراعة والغذاء.

وأشاد الدسوقي، بالمؤتمر الزراعي الأول الذي أقيم في القاهرة تحت مسمى "الزراعة والغذاء مستقبل الجمهورية الجديدة"، مؤكدا أنه يتماشى مع رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية لتتجاوز 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أن هذا يتطلب تكاتف جميع الصناعات المصرية.

وأضاف أن مصر لها تجربة كبيرة فى صناعة الدواجن وتفوقت فيها بالرغم من كل المعوقات التي تواجه المصنعين، فضلاً عن قطاع الثروة السمكية التى تعمل مصر عليها بقوة الآن.

وأوضح رئيس شركة روكال، أن هناك خطة استراتيجية ورؤية حتى 2030 ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل الصناعات سواء الأسماك أو الدواجن أو اللحوم الحمراء إلى التصنيع بهدف التصدير، مؤكدا أن الأرقام قبل 2016 لا تتوافق مع حجم مصر وإمكانياتها، وأن مصر لديها مقومات كبيرة.

وتوقع أن تكون مصر الخامس عربيا فى التصنيع الزراعي على المستوى العربي، مضيفا أن حجم صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ 4 ملايين طن بزيادة 20% ، وهذا يرجع إلى جهود الدولة مع القطاع الخاص.

وتوقع نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، تعاون مصانع الدولة مع القطاع الخاص بحيث يكون هناك رؤية وتكافؤ فرص ومنافسة بين القطاعين للوصول للهدف المحدد وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكد عمرو على العضو المنتدب لشركة طيبة لجدود الدواجن، أن صناعة الدواجن، توفر البروتين الحيواني الآمن والرخيص للمواطن المصري ، لذا لا بد من الاهتمام بها والنظر إليها.

وأضاف، على هامش مؤتمر الزراعة والغذاء مستقبل الجمهورية الجديدة فى نسخته الأولى بالقاهرة ، أن الصناعة تحاول أن تطور من نفسها، ولكن نحتاج إلى توجيهات الرئيس السيسي والقاء النظر إلينا، قائلاً " لن تلقى أي فعل من قبل المسؤولين وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة طيبة لجدود الدواجن، أن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية بالنسبة للدولة والمواطن المصرى، حيث هذه الصناعة تتجاوز المليارات وبها نسبة كبيرة من العاملين، لذا لا بد من أن يكون هناك دعم ومن يستمع لنا، مؤكدا أن 90% من مدخلات الصناعة يتم استيرادها ونعتمد عليها من السوق العالمي بالعملة الصعبة، فضلاً عن استيراد جدود الدواجن.

وأشار علي، إلى عمل مشروع قومى لتوفير مدخلات صناعة الدواجن من الذرة الصفراء وفول الصويا والبدء فى إنتاجها لتقليل الاستيراد، فضلاً عن جودة أفضل وسعر أقل ، مما يعود على الصناعة والمنتج، مضيفاً أن لابد من إلقاء النظر فى القيمة المضافة التى تفرض على الصناعة، وأن تنظر الدولة للمنتجين على أنهم أمن غذائي .

قال سامى عايد رئيس مجموعة عايد للأعلاف والدواجن، إن الزراعة والغذاء هم عصب العالم، وعند إدراك ما يحدث فى العالم الآن، نجد أنه يجب الحفاظ على صناعة الدواجن وعلى ما يتم إنتاجه من جميع الصناعات.

وأضاف سامى عايد على هامش مؤتمر الزراعة والغذاء مستقبل الجمهورية الجديدة الذي أقيم بالقاهرة فى نسخته الأولى، أن مايحدث فى العالم الآن، هو أن الصين استحوذت على جميع مصانع إنتاج الخامات الأولية والسبب ليس كورونا، وذلك نتيجة قيام الصين بالاستحواذ على جميع المصانع العالمية تحت مسمى " إن لديها خامات إنتاج وعمالة أرخص .

وأوضح رئيس مجموعة عايد للأعلاف والدواجن، أنه خلال الأعوام الماضية، ورّدت الصين خامات انتاج لصناعة الدواجن بأسعار أقل من المصانع العالمية لدرجة أنه تم إغلاق هذه المصانع، مضيفا أن بعد أزمة كورونا وانخفاض البورصات العالمية، واشترت الصين كل هذه المصانع وبعدما تحكمت فى السوق بشكل كامل ، قامت الآن برفع كل أسعار الخامات بالإضافة إلى ارتفاع سعر الشحن.





