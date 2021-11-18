الملا: عقد الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التزام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي هو كلمة السر في التغلب على التحديات التي واجهتها مصر ما بين عامي 2011 و2013، والمساهمة في تحقيق النجاحات للاقتصاد بصفة عامة ولقطاع الطاقة بصفة خاصة بعد تجاوز التحديات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أضاف الوزير، خلال ندوة حوارية بالجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020، أن ما تحقق في قطاع الطاقة من نجاحات يمثل نموذجاً لما تشهده الدولة المصرية في المرحلة الحالية من أداء متميز ورؤية واضحة تخطو بها نحو الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والبناء.

وذكر أن النجاحات التي يعرضها الجناح المصري في هذا المحفل الدولي تعكس بشكل فريد التطور في مصر على مر التاريخ وصولا للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحضور المكثف للزائرين بالجناح يعكس أهميته الكبيرة وتميزه بين كافة الأجنحة المشاركة بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأوضح الملا أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية في وقت قياسي بعد أن أخذت مصر زمام المبادرة لإطلاقه بالتعاون مع الدول الأعضاء بما يسمح بالتنسيق بين دول الجوار التي يمثل الغاز الطبيعى عاملا مشتركا بينها سواء كانت دولا منتجة أو مستهلكة أو اكتشفت الغاز الطبيعي وتبحث عن أفضل السبل لإنتاجه واستغلاله، حيث يمثل الغاز الطبيعي مصدرا للعائدات ورفاهية الدول والشعوب.

وأكد، خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "منتدى غاز شرق المتوسط.. قصة نجاح تدعم الاستفادة من مقومات وإمكانات المنطقة"، أن التعاون في إطار هذا المنتدى يخلق فرصاً متميزة ويؤسس لإقامة سوق للغاز الطبيعي في شرق المتوسط ويدعم مكانتها كمصدر مهم لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد هي السوق الأقرب لدول شرق المتوسط.

وقال الملا إن مصر كأحد الأعضاء المؤسسين بالمنتدى تتمتع بمزايا تنافسية متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط في ظل الاكتشافات الكبرى وحقول الغاز التي تم تنميتها، وبنية أساسية متميزة ممثلة في مصنعي إسالة الغاز الطبيعي على البحر المتوسط بطاقة 14 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى شبكة قومية لنقل الغاز داخل مصر وأخرى تربطها بدول الجوار، إلى جانب أنها سوقا كبيرة للاستهلاك.

وأضاف أن مصر تعمل على تعظيم إنتاجها من الغاز حالياً وتصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بالإضافة للتصدير إلى الأردن عبر خط الغاز العربي، كما تخطط لبدء التصدير إلى لبنان في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن المنتدى اهتم بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص والعمل المشترك مع الحكومات، حيث يضم أكثر من 30 شركة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى والتي تضم شركات دولية ومتعددة الجنسيات وشركات حكومية تمثل كافة مجالات صناعة الغاز الطبيعي من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأشار إلى أن المنتدى سيعقد اجتماعه الوزاري السادس الأسبوع المقبل، ويضم حالياً 8 دول أعضاء بعد انضمام فرنسا، بالإضافة إلى المراقبين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.