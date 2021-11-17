البورصة ترتفع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة إلى 0.35% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 11453 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة طفيفة بلغت 0.09% كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه، اليوم الأربعاء على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20%، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تلك الخطوة تأتي حرصا منها على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي.

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضي، تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت التوصية بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وجاء الإعلان عن هذه الحزمة في ظل إجراءات تخفيف آثار تطبيق الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة على السوق، والتي من المقرر تطبيقها في بداية يناير المقبل

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 10.9 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب 8.4 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 19.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع إلى 0.73% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11413 نقطة.

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