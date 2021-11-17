4.2 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الضرائب والرسوم في أكتوبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في أكتوبر الماضي بلغت 4 مليارات و210 ملايين و930 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد أمين، أفرجت عن مشمول 8 آلاف و645 شهادة جمركية خلال شهر أكتوبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وذكر أن من بين هذه السلع والبضائع الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت مليارًا و334 مليونًا و353 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و483 مليونًا و510 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 349 مليونًا و856 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بتصدير مشمول 3133 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و859 مليونًا و961 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في أكتوبر الماضي، بلغت نحو 8 ملايين و794 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 20 مليونًا و667 ألف جنيه.