بتروجت توقع مذكرة تفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة بتروجت وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة الوطنية للجرافات البحرية الإماراتية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، جاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزير في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021".

ووقع الاتفاقية المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بحضور المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز، والشراكة في تنفيذ المشروعات الكبرى سواء فى مصر أو دولة الإمارات، خاصة وأن الشركتين تتمتعان بإمكانيات ومعدات حديثة وتقنيات متطورة وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى تمكنهم من كسب ثقة شركات البترول والطاقة العالمية في تنفيذ مشروعاتهم الكبرى، وفقا للبيان.

وأشار رئيس شركة بتروجت إلى أن مذكرة التفاهم مع الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات الهندسة ستفتح آفاقا جديدة وستسهم في التوسع بأنشطة الشركة في أسواق عمل مختلفة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية بجودة وكفاءة عالية، ومواصلة تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية إن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الجانبين، بالإضافة إلى أنها ستتيح الفرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركة بتروجت الرائدة في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما ستدعم النمو والتوسع المشترك نحو قطاعات جديدة.