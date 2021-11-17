حديد عز تخفض سعر طن الحديد 400 جنيه بعد إلغاء رسوم الحماية على الواردات

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد تراجعت ببعض المصانع بين 300 و400 جنيه للطن بالأسواق، خلال الأيام الماضية، بعد قرار إلغاء رسوم الحماية على الواردات.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الأحد الماضي، قرارا وزاريا لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، على أن يتم التطبيق في اليوم التالي من إصدار القرار.

وأضاف الزيني، أن شركة حديد عز خفضت سعر الحديد للمستهلك بين 300 و400 جنيه للطن، ليصبح سعر الحديد حاليا بين 15200 و15300 جنيه مقابل 15600 جنيه للطن قبل الانخفاض.

كما خفضت المصانع الاستثماري 400 جنيه في سعر الطن أيضا للمستهلك، ليصبح سعر الطن حاليا أقل من 15 ألف جنيه، بحسب الزيني.

وتوقع رئيس الشعبة تراجعا في أسعار باقي الشركات خلال الفترة المقبلة.

وفقا لبيان لوزيرة التجارة فإن القرار الجديد بوقف العمل بقرار فرض الرسوم يأتي نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وفقا لبيان الوزارة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.