معيط: بدء مرحلة جني ثمار مشروعات تحديث المنظومة الجمركية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مرحلة جني ثمار مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية بدأت، وذلك على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وأوضح أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة "نافذة" أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق نافذة.

وذكر الوزير أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم.

وأشار إلى أن ذلك يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وقال الوزير إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بالإضافة إلى قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا.

وأضاف أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.

وأكدت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة "MTS" على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجاري والصناعي للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة.

وقالت إن ذلك يحدث عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام "ACI".

وأضافت منى ناصر أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية.

وأكدت استمرار عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت ناصر أن وزارة المالية حريصة على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تمت زيادة أعداد فريق الدعم الفني لمنظومة "ACI"، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجستية بمنظومة نافذة بكل مركز لوجستي.

كما تم تزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة، بحسب منى ناصر.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكن الجمارك من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التي تحتوي عليها.

وأضاف أن النظام يتيح أيضا البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير في الإجراءات اللازمة في الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.

وأكد غتوري أنه لا يوجد تثمين جزافي فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التي تتم إتاحتها من إدارة "بحوث القيمة"، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التي يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.