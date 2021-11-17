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ارتفاع الكوسة وتراجع الفلفل الرومي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

10:26 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
ارتفاع الكوسة وتراجع الفلفل الرومي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة بينما انخفض سعر الفلفل الرومي البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعارها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم:

سعر الطماطم اليوم: بين 1.5 و3.5 جنيه.

سعر البطاطس اليوم: بين 2.5 و5.5 جنيه.

سعر البصل اليوم: بين 2 و3.5 جنيه.

سعر الكوسة اليوم: بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

سعر الفاصوليا اليوم: بين 4 و6 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي اليوم: بين 2 جنيه و4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم: بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

سعر الفلفل الحامي البلدي اليوم: بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

سعر الملوخية اليوم: بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

سعر الخيار البلدي اليوم: بين 2.5 و4.5 جنيه.

سعر البامية اليوم: بين 5 و9 جنيهات.

سعر البسلة اليوم: بين 5 و8 جنيهات.

سعر السبانخ اليوم: بين 4 و6 جنيهات.

سعر الثوم اليوم: بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم:

سعر البرتقال البلدي اليوم: بين 2 و3.5 جنيه.

سعر البرتقال أبو سرة اليوم: بين 3 و5 جنيهات.

سعر اليوسفي اليوم: بين 4 و7 جنيهات.

سعر الليمون البلدي اليوم: بين 5 و8 جنيهات.

سعر الجوافة اليوم: بين 4 و7 جنيهات.

سعر الرمان اليوم: بين 4 و7 جنيهات.

سعر الموز البلدي اليوم: بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الكوسة الفلفل الرومي

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