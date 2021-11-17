قبيل اجتماع حاسم في "الرقابة المالية".. ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة إلى 0.01% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 11414 نقطة، قبيل اجتماع حاسم لهيئة الرقابة المالية، لبحث سبل تطوير السوق.

وتعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

ويستهدف الاجتماع مناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش. ويأتي ذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق.

كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، بحسب بيان من الرقابة المالية أمس. ويأتي ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.19% كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع إلى 0.73% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11413 نقطة.