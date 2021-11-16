أحمد السويدي يوقع مذكرة تفاهم بمليار دولار لتدشين مشروعات في مالاوي

جنوب أفريقيا- منال المصري:

وقع أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم لبناء مشروعات بقيمة مليار دولار في دولة مالاوي أحد الدول الأفريقية.

وقال السويدي عقب توقيع الاتفاقية لمصراوي، والتي جاءت على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في مالاوي من خلال بناء العديد من المشروعات التنموية مثل محطات وشبكات كهرباء وغير ذلك.

وأضاف السويدي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) قام بدور كبير في نجاح إتمام مذكرة التفاهم مع مالاوي وسيتم البدء في تنفيذ المشروعات طبقا للخطة ودراسة الجدوي الموضوعة.

ويتولى أفريكسيم بنك تنظيم المعرض بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ويعقد في مركز مؤتمرات ديربان الدولي، كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، من 15 إلى 21 نوفمبر 2021.

وبحسب البنك من المتوقع أن يجتذب معرض IATF2021 أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء أفريقيا مع 40 مليار دولار من الصفقات التجارية والاستثمارية المقرر إبرامها في هذا الحدث، مما يعني أن المؤتمر يوفر فرصًا لا مثيل لها للأعمال التجارية والشبكات التجارية ويعزز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية

وكما سيتمكن الحاضرون من مشاهدة 1100 عارض يعرضون سلعهم وخدماتهم، في حين توفر التبادلات بين الشركات وبين الشركات والحكومة فرصًا لمزيد من الصفقات والتوفيق بين الأعمال والتواصل، وفقا لبيان سابق من البنك.