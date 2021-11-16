الإنتاج الحربي تتعاون في تدشين مصنعا لإنتاج اسطوانات البوتاجاز في المغرب

كتبت- منال المصري:

قال اللواء ياسر كمال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن هذا العام يشهد تعاونا مشتركا بين أحد مصانع الهيئة ودولة المغرب لإنشاء مصنع أسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على هامش معرض التجارة الأفريقي 2021، المقام في نسخته الثانية بجنوب أفريقيا، أنه من المتوقع بدء إنتاج المصنع المقرر إنشاؤه بالمغرب مع القطاع الخاص في شهر مارس 2022.

وأوضح أن مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي في معرض التجارة الأفريقي البيني 2021 يهدف إلى عرض المنتجات الخاصة بمصانع الهيئة على 24 دولة أفريقية مشاركة في المعرض.

وذكر كمال أن هذا العرض يستهدف تكوين تعاون مشترك في مجال التصنيع ونقل الخبرات ومشاركة في الإنتاج وزيادة من منتجات مصانع الهيئة بما ينعكس على توطيد علاقات الصداقة مع الدول الأفريقية طبقا لتوجه الدولة.

وأكد أن منتجات الهيئة القومية للإنتاج الحربي دخلت العديد من الأسواق الأفريقية في ليبيا وتونس والجزائر والسودان.

وقال إن جناح الهيئة خلال الدورة الماضية لمعرض التجارة البينية الأفريقية التي أقيمت في القاهرة عام 2018 أسفر عن تعاون كبير مع دولة السودان، حيث أبرمت صفقات لمشروعات في مجال إنتاج صاج السيارات والاستانلس ستيل.

وتقدم الهيئة القومية للإنتاج الحربي مشاركة متميزة في النسخة الثانية من معرض التجارة البينية الأفريقية المقامة حاليا بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا.

وتستهدف الهيئة من خلال جناحها استعراض فرص التعاون مع الدول الأفريقية.

وتحتوي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تتبع وزارة الإنتاج الحربي على 18 مصنعا متخصصا في تصنيع المنتجات المدنية على مستوى كافة المجالات، للمساهمة في خطة التنمية بالدولة علي عدة محاور.

وتغطي هذه المحاور التنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والإنتاج المعدني، والصناعات المغذية، والأجهزة المنزلية والسلع المعمرة، والمنتجات الكيمائية، والمنتجات المتنوعة، وخدمات فنية وطبية.