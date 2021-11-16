فوز 12 مرشحا بانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب

فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الصناعات الهندسية اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات فوز 12 مرشحا بانتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وقال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن الانتخابات التي أجريت اليوم تتعلق بممثلي فئة المنشآت الصغيرة بمجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أما بالنسبة لفئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة فاز المرشحون الممثلون لهما بالتزكية.

وأضاف عبد العظيم أن عدد من تقدم للتصويت من أعضاء الجمعية العمومية ولهم حق الانتخاب اليوم 190 عضوا، ووصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 188 عضوا وصوتان باطلان.

وتقدم لفئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين فازوا بالتزكية وهم: طارق حسانين شركة مطاحن الإخوة، وحسين بودي مطحن شركة النيل مصر للتنمية، وعبد الغفار السلاموني رئيس شركة مطحن الأسرة للمستحضرات الغذائية، ورجب شحاتة رئيس شركة الأمل للحاصلات الزراعية.

وترشح لقائمة الفئات المتوسطة 4 مرشحين فازوا بالتزكية وهم: محمد أحمد سليمان شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة، وعمر الهياتمي المصرية العالمية للصوامع والمطاحن للصناعات الغذائية، وأشرف سعد صاحب مطحن أولاد سعد حسنين وشركاهم، ومجدي الوليلي شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية.

وفاز في قائمة المنشآت الصغيرة 4 مرشحين بالانتخاب وهم: أحمد إسماعيل علي صاحب مصنع الأميرة لصناعة المكرونة بـ 187 صوتا، وصلاح عمران صاحب مخبز طباقي، وصلاح عمران بـ 183 صوتا، وشادي السعيد شركة چيفكو لمضارب الأرز بـ 182 صوتا، ومحمد عبد المنعم صاحب مخبز بلدي نصف آلي بـ 177 صوتا.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.